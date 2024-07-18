موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك القادمة بعد التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

وتأهل فريق الزمالك إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025، بعد الفوز على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين.

وفاز الفارس الأبيض على نظيره بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بروكسي

سيلاقي فريق الزمالك نظيره الداخلية يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري، على ملعب استاد السلام.

وستقام مباراة الفريقين يوم الإثنين 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويضرب فوز الزمالك موعدًا مع نظيره طلائع الجيش لمواجهته في دور الـ16، وذلك بعدما تأهل الأخير على حساب فريق بور فؤاد بفوز بهدف دون رد.