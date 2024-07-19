الامارات | ميلان يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ميلان الإيطالي أن نجل المهاجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، وقع أول عقد احترافي له مع النادي.

وسيلعب المهاجم (17 عاماً) مع فريق ميلان فوتورو، فريق التطوير في ميلان، بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي هذا الموسم.

وأنهى زلاتان مسيرته الكروية في ميلان العام الماضي وهو أحد كبار مستشاري النادي.

وانضم ماكسيميليان إلى فريق ميلان تحت 17 عاماً في 2022.