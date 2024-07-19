الامارات | العد التنازلي ينطلق.. افتتاح القرية الأولمبية استعداداً لأولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت القرية الأولمبية لباريس 2024 أبوابها رسمياً لاستقبال أوائل الرياضيين المشاركين في الحدث الرياضي الذي ينطلق بعد ثمانية أيام، وبدأت وفود كولومبيا وتايلاند وأستراليا والمكسيك في الوصول.

وتواجد المسؤولون عن وفود أستراليا واليابان والبرازيل وهولندا وبلجيكا بالفعل في المجمع الواقع شمالي باريس في مناطق سان دوني وسان وين وإيل سان دوني، لوضع الرتوش الأخيرة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المنتظر أن تصل وفود دول مثل الولايات المتحدة ونيوزلندا والبرازيل وسويسرا بحلول انطلاق الأوليمبياد في 26 يوليو (تموز) الجاري، نظرا لأنه لا يزال هناك عمل لإنجازه في القرية الأوليمبية، بحسب مدير القرية لوران ميشو.

تقع القرية الأوليمبية على مساحة 52 هكتارا، وتتسع لـ14 ألف و500 شخصاً بواقع تسعة آلاف شخص وأربعة آلاف عامل وألف و500 متطوع سيساعدون الوفود بشكل يومي.