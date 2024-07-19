مصدر يكشف لـ "الخليج 365" كواليس فسخ عقد شروق فؤاد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فسخ النادي الأهلي عقد شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات، بالتراضي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" كواليس فسخ عقد شروق فؤاد خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر إن اللاعبة طلبت من الإدارة فسخ عقدها من أجل الرحيل، وتحديدا أنها لا تشارك مع الفريق بعد إجراء عملية جراحية في اليد.

وقال المصدر إن إصرار اللاعبة على الرحيل، جاء بسبب التعاقد مع لاعبين في مركزها (صانع الألعاب).

وأتم المصدر إن اللاعبة تسعى للمشاركة أساسيا من أجل العودة لصفوف لمنتخب مصر، عقب تعافيها من الإصابة.

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