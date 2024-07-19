مواجهات دور الستة عشر في كأس مصر

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024، بعد انتهاء آخر مبارياته التي جمعت بين الاهلي والألومنيوم.

نجح الاهلي في حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على الألومنيوم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجّله محمد هاني.

حقق الزمالك فوزًا عريضًا على بروكسي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

ونجح 16 فريقًا من حسم وهي: “الاهلي، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، طلائع الجيش، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا

يدخل الاهلي منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر وهو حامل اللقب، بعد فوزه على الزمالك في نهائي الموسم الماضي بنتيجة 2-1.