خبير تحكيمي يوضح أبرز الحالات الجدلية في مباراة الاهلي والألومنيوم بكأس مصر

تحدث ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، عن أبرز الحالات التحكيمية في مواجهة الاهلي والألومنيوم التي أقيمت في دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وفاز الاهلي، على نظيره الألومنيوم، بهدف مقابل لاشئ على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مناسات دور الـ32 من كأس مصر.

وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ كورة 365:” لايوجد أي ركلات جزاء لصالح الاهلي في اللعبة التي كانت في الدقيقة 27 فمدافع الألومنيوم وصل للكرة ولعبها”.

وواصل:” في الدقيقة 38 كان هناك تسلل على الاهلي وأشك في صحته بدون الخطوط”.

وأضاف:” ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الاهلي غير صحيحة لكن الكرة دخلت المرمى في استكمال اللعبة وعدم إيقاف اللعب لأند اليد في وضع سليم بسبب عدم اتزان اللاعب”.

وأتم:” هدف الاهلي المسجل سليم ولا يوجد به أي أخطاء”.

وبدأ الاهلي مواجهة الألومنيوم في كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.