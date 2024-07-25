ستوري نجوم كرة القدم.. تنس رونالدو.. تدريبات تريزيجيه.. حفل زفاف مروان عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء ممارسته لعبة التنس.

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور خلال تواجده في تدريبات الفريق التركي.

واستعاد نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، ذكرياته رفقة الراحل أحمد رفعت، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً، وكتب عليها: "وحشني يا عميد".

وقام مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال أدائه ببعض التدريبات في صالة الجيم.

ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة حارس مرمى فريق بيراميدز شريف إكرامي.

وحرص أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على نشر صورة له رفقة حازم إمام لاعب الفارس الأبيض السابق، من داخل صالة الجيم.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة له، رفقة نجله، على حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن متابعيه، صورة تجمعه مع الثنائي أحمد حسام ميدو وحازم إمام.

وحرص أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، على مشاركة متابعيه صور له رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر لاعب فريق اتحاد جدة كريم بنزيما، عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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