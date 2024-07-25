منتخب مصر الأولمبي يغلق صفحة الدومينيكان ويستعد لأوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف منتخب مصر الأولمبي اليوم الخميس استعداداته لمباراته المقبلة أمام منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ويواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية بدور المجموعة بدورة الألعاب الأولمبية، بعد غد السبت الموافق 27 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وأوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ويطوى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، صفحة مباراة الدومينيكان التي أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

سقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب الدومينيكان في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة التي يخوض منافساتها المنتخب الأولمبي الوطني برصيد 3 نقاط بعد فوزه الصعب على أوزبكستان، بينما يأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما أمس، ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط بعد خسارته أمام الإسبان.