شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز محمود الشناوى لحماية عرين الزمالك حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات مستمرة مع الحارس الشاب محمود الشناوى لتجهيزه لحماية عرين القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي،وذلك بعد إصابة "شرخ الكتف" التي تعرض لها محمد صبحى وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

ومنح جوميز الحارس الشاب محمود الشناوى الثقة كاملة لحماية عرين القلعة البيضاء ولرفع الضغوط عليه، خاصة أن المرحلة المقبلة يتبنى فيها البرتغالى سياسة الدفع باللاعبين الشباب للحكم على مستواهم والوقوف على جودتهم لبحث إمكانية استمرار تدعيم الفريق الأول في الموسم المقبل.

وطالب جوميز الحارس الشباب بضرورة التركيز والبعد عن أجواء السوشيال ميديا التي من شأنها التأثير على مستواه وتفكيره، مشدداً عليه بعدم الالتفات للانتقادات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني،حتى يستطيع تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء.

من جهته قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف، موضحاً أن الحارس سيخضع لعلاج تحفظي لمدة أربعة أسابيع، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

وعلق محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على إصابته بشرخ الكتف عبر "استورى إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، على قد ما أنا حزين من الإصابة لكني سعيد بالدعم الكبير اللي شايفه من جماهير الزمالك العظيمة".

وأضاف صبحى: "بشكر جمهور الزمالك وأعدهم بالعودة في أسرع وقت ممكن بفضل الله ثم فضل دعواتهم ودعمهم، عاش نادي الزمالك وجماهيره العظيمة".