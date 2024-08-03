شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يؤدى مرحلة جديدة من التأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي خوض مرحلة جديدة من التأهيل على هامش مران فريقه اليومي.

ويخضع النجم التونسي إلى فحوصات وقياسات طبية جديدة خلال الأسبوع المقبل من أجل معرفة تطورات برنامجه التأهيلي ومدى استجابته للبرنامج العلاجي الذي يؤديه حالياً للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في القاهرة خلال مايو الماضي، ويحتاج اللاعب التونسي قرابة ثلاثة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية، ويتابع الجهاز الفني للأهلي باستمرار حالة علي معلول، حيث يؤدي الأخير برنامجه التأهيلي في التتش.

وفاز الأهلى على البنك الاهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بُعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.