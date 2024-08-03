شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وعبد المنعم وكهربا خارج حسابات الأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب للراحة، فيما تم استبعاد محمود كهربا لأسباب فنية، وتم استبعاد عمرو السولية وعلي معلول ومحمود متولي للإصابة، وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وكريستو وموديست وأليو ديانج لرحيلهم عن الفريق.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراة المقاولون العرب وخاض الأهلي مرانه على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، تحدث خلالها عن أهمية حسم الفوز في لقاء الغد والتسجيل مُبكراً من أجل حسم المباراة وحصد نقاطها الثلاثة للتتويج رسمياً بالدوري حال تعادل أو خسارة بيراميدز أمام زد غداً، أو تأجيل حسم الدوري لمباراة الخميس أمام سموحة حال فوز بيراميدز غداً، فالمارد الأحمر يحتاج 4 نقاط للفوز رسمياً ببطولة الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

وقاد ميشيل يانكون مران حراس المرمى، كما أجرى اللاعبون تقسيمة قوية ثم دخل الفريق معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة الغد.

ويتطلع الأهلى لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

وبات الأهلي على بُعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.