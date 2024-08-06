منتخب مصر يخسر من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس وينافس على البرونزية

تعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانطلق لقاء منتخب مصر ضد فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسجل محمود صابر هدف منتخب مصر الأول أمام فرنسا في الدقيقة 62 من عمر المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك منتخب فرنسا التعادل عن ماتيتا في الدقيقة 83، ثم سجل أيضًا ماتيتا الهدف الثاني، بينما عزز أوليسي بالهدف الثالث للديوك.

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وبهذه الخسارة سيواجه منتخب مصر نظيره المغرب على برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا، كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس – محمد شحاتة.

في خط الوسط: محمد النني – محمود صابر – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل