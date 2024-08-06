هل استحق عمر فايد الطرد في مباراة مصر وفرنسا بـ أولمبياد باريس.. خبير تحكيمي يوضح “خاص”

أوضح الحكم الدولي السابق ياسر محمود الجدل المثار بخصوص طرد عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحصل عمر فايد لاعب منتخب مصر على بطاقة حمراء في مباراة الفراعنة ضد فرنسا والتي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتعرض نجم الفراعنة للطرد في الدقيقة 93 من عمر الشوط الإضافي الأول أمام منتخب الديوك في أولمبياد باريس 2024.

وقال الخبير التحكيمي ياسر محمود خلال تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “حالة الطرد التي تعرض لها عمر فايد بسبب الانذار الثاني قرار صحيح من حكم المباراة”.

وتابع الخبير التحكيمي: “الهدف الذي تم إلغاؤه لمنتخب فرنسا قرار صحيح من الحكم لأن الكره تخطت خط المرمى قبل إحراز الهدف”.

وخسر منتخب الفراعنة من نظيره منتخب الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي أولمبياد باريس.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره المغرب على الميدالية البرونزية يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس.