الزنفلي يرفض المشاركة مع الاهلي في كأس مصر بسبب الشباب

اعترض محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على المشاركة في مباريات كأس مصر.

أبدى حارس الاهلي اعتراضه، على المشاركة في حال قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين الكبار وخوض المباريات بالشباب.

ويرى اللاعب، أن المشاركة باللاعبين الشباب، قد تضر به وأنه سيتحمل مسئولية المباريات في حال الخسارة.

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في سياق أخر يستعد الزنفلي لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي ضد سموحة في الدوري

وتقام مباراة الاهلي ضد سموحة غدًا الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة.