نجم المنتخب الأوليمبي على أعتاب الدوري الإسباني

أكد الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأوليمبي وفريق بيراميدز من الانتقال إلى صفوف فريق خيتافي الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “هناك اتفاق بين بيراميدز ونادي خيتافي الإسباني على ضم إبراهيم عادل إلى الليجا بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024”.

وأضاف: “نادي بيراميدز يرغب في الانتظار تحسبًا لوصول أكبر مقابل مادي من أجل الموافقة على رحيل لاعبه إبراهيم عادل خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

واختتم: “مسئولو بيراميدز أتموا اتفاقهم لضم يوسف أوباما من الزمالك في صفقة انتقال حر، وذلك لتعويض رحيل إبراهيم عادل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان إبراهيم عادل قد تألق في أولمبياد باريس الحالية ونجح في إحراز ثلاثة أهداف في البطولة بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغرب مساء اليوم، ضمن مباريات المركزين الثالث والرابع باولمبياد باريس 2024.