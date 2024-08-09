شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ما زالت هناك ألعاب ننافس عليها.. وسنحاسب من أخفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة من باريس، أنه من الطبيعى أن تتم محاسبة جميع الاتحادات عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيرا إلى أن من أخفق ستتم محاسبته.

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وتابع وزير الرياضة أن منتخب كرة القدم قدم مستوى مميزا في الدورة وتمكن من إحراج فرنسا صاحبة الأرض، وكنا نأمل في تحقيق ميدالية برونزية ولكن مباراة المغرب كانت لها ظروف خاصة، مؤكدا أننا سنحافظ على البرازيلي ميكالي في هذه المرحلة السنية.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية إن هناك عددا من الميداليات نستهدفها في نهاية الدورة في ألعاب مثل رفع الأثقال والتايكوندو والخماسي الحديث، ولا نريد أن نصدر الإحباط للاعبين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البعثة المصرية نافست على 4 ميداليات وتم تحقيق ميدالية واحدة منها، مؤكدا أن الدولة وفرت للاتحادات الدعم المالي والفني على مدار 3 سنوات.

وتابع وزير الرياضة أن هناك لاعبين حققوا المركز الرابع وسنببني عليهم فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.