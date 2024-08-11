الاهلي يرفض طلب كولر بشأن كهربا

كشف الإعلامي محمد الليثي عن رفض مسئولي النادي الاهلي فكرة بيع محمود عبد المنعم كهربا بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان السويسري مارسيل كولر قد أوصى إدارة النادي الاهلي ببيع محمود عبد المنعم كهربا بنهاية الموسم الجاري؛ وذلك لرغبته في ضم لاعب بديل عنه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وترفض إدارة النادي الاهلي بيع كهربا بشكل نهائي، حيث استقرت على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط، مع عودته للفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك كهربا أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة، أبرزها من الدوري السعودي والإماراتي، كما يمتلك كهربا عرضًا من ناد زد لضمه من المارد الأحمر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وخرج محمود عبد المنعم كهربا من حسابات السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد على الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره زد مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.