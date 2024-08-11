تعرف على الجوائز المالية لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

حقق ثلاثة لاعبين من بعثة مصر في أولمبياد باريس لميداليات في البطولة المقامة حاليًا، والتي تختتم اليوم الأحد.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وذلك بعد تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

فيما توج سارة سمير بالميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، وتوج محمد السيد بالميدالية البرونزية في لعبة المبارزة.

من جانبه كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن زيادة المكافآت المالية لأبطال مصر في أولمبياد باريس.

وتقرر أن يحصل اللاعب الذي حقق ميدالية ذهبية على مبلغ 5 مليون جنيه بالإضافة إلى الف يورو وساعة قيمة كمكافأة فورية.

فيما يحصل صاحب الميدالية الفضية على 4 مليون جنيه بالإضافة إلى الف يورو مكافأة فورية وساعة يد قيمة.

ويحصل المتوج بالميدالية البرونزية على مبلغ 3 مليون جنيه والف يورو مكافأة فورية وساعة يد قيمة.