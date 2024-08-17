ميتروفيش يتفوق على رونالدو.. الهلال يضرب النصر برباعية ويتوج بكأس السوبر السعودي

توج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نظيره النصر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأمير بن سلطان بن عبد العزيز.

وفاز فريق الهلال بقيادة الصربي ميتروفيتش على نظيره النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بأربعة أهداف دون رد.

أفتتح كريستيانو رونالدو، لاعب النصر أهداف اللقتء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعد تمريره سحرية من جانب عبدالرحمن غريب، الذي مر بشكل مميز من دفاع الهلال.

واستطاع الصربي ميلانكوفيتش سافيتش إدراك التعادل لصالح الزعيم في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من روبين نيفيز.

وأضاف ميتروفيتش هدف الزعيم الثالث في شباك النصر والثاني له في الدقيقة 68.

واختتم مالكوم رباعية الزعيم بهدف في الدقيقة 73 من زمن المباراة، لينهي فريقه النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتوج فريق الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه.