الهلال يقسو على النصر برباعية ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الهلال السعودي من حصد لقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على فريق النصر في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز رباعية النصر في اللقاء كلا من، سيرجي سافيتش في الدقيقة 55، ميتروفيتش في الدقيقتين "64، 69"، مالكوم في الدقيقة 72.

وسجل هدف النصر الوحيد في اللقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

ونجح الهلال في رفع عدد ألقابه في كأس السوبر السعودي، إلى 5 ألقاب، بينما توقف النصر عند لقبين فقط في البطولة.

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