شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة للأهلى والزمالك أمام برشلونة وماجدبرج وفيزبريم فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:53 م

أسفر تصنيف الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، المقرر أن تستضيفها مصر سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن مواجهة محتملة لـ الأهلى والزمالك، ممثلى مصر، مع الأندية الكبار أصحاب التصنيف الأول ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

وجاء التصنيف بالكامل كالتالي:

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.



تصنيف كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تشهد القرعة المقرر لها الأربعاء المقبل وضع أندية التصنيف الأول على رأس كل مجموعة.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.