«غربلة» قطاع الكرة.. 6 قرارات نارية في النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد قطاع الكرة بالنادي الأهلي "غربلة" في مختلف الجهات، بالتزامن مع انتهاء منافسات موسم 2023-2024.

وكان الأهلي قد توّج بطلا للدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن النادي الأهلي عن عدد من القرارات بعد اجتماع لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، والمشرف العام على الكرة.

- وقررت لجنة التخطيط في اجتماعها قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت لجنة التخطيط الشكر والتقدير لخالد بيبو على جهده الواضح منذ توليه المسؤولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

كما كلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

- وقررت لجنة التخطيط تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

- وافق الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن عدم الاستمرار في مهمته برئاسة لجنة التخطيط.

وتم توجيه الشكر إلى محسن صالح على ما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، أسهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

- وقرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لمحسن صالح.

- كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة، بجانب كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

- وافقت لجنة التخطيط بالأهلي في اجتماعها كذلك على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم مدرب الفريق الأول؛ السويسري مارسيل كولر.

ووجهت اللجنة شكرها لخالد الجوادي عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.