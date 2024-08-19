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الامارات | الدورة الصيفية للألعاب الجماعية تنطلق اليوم في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية في أندية دبي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتضم ثلاث رياضات هي الكرة الطائرة والسلة واليد.

ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب الذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة، و12 مباراة لكرة اليد، وتسع مباريات للكرة الطائرة. وستقام المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية ، حيث ستقام منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي في منطقة القصيص، فيما ستقام منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، وتقام منافسات كرة اليد في نادي الوصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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