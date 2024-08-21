الامارات | مبابي يطالب باريس سان جيرمان بـ 55 مليون يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في بلاده، لحل نزاعه المالي مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان.

ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع باريس سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطراً للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل، بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالباً نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة «لوموند»، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو، يتضمن الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير الماضي، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، إضافة إلى «مكافأة أخلاقية» عن هذه الأشهر الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي تواصل أيضاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي للعبة لحل هذه المسألة.

ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، إلا أن مصدراً مقرباً منه أوضح أن «الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس، وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة»، مضيفاً أن «الإدارة الباريسية لم تتلقَ أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم».

وأضاف المصدر «اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علناً وسراً».

وفي بداية العام، أفاد الطرفان بأن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقاً لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.