مبابي يسير على خطى كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، هدفين في فوز الملكي على ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".



وبحسب ما تناولته شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين يفتتح سجل أهدافه في الدوري الإسباني بإحراز ثنائية.



مبابي يسير على خطى رونالدو

وذكرت شبكة اوبتا أنه سبق مبابي في إحراز ثنائية مع ريال مدريد كل من رونالدو، وتشيتشاريتو، وداني سيبايوس، وفان نيستلروي (سجل هاتريك).

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقيقتين (67، 75 من ركلة جزاء).



بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليجا، خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز الـ 17.

واستهل الملكي، مشواره في الليجا، بالتعادل 1-1 مع ريال مايوركا، قبل الفوز 3-0 على نظيره بلد الوليد، ثم التعادل 1-1 مع لاس بالماس.

أما ريال بيتيس فقد تعادل أمام جيرونا وديبورتيفو ألافيس، فيما تأجلت مباراته مع خيتافي.

