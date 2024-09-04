منتخب السعودية يفتقد نجمه أمام إندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تعرض اللاعب عبد الإله المالكي نجم فريق الهلال ومنتخب السعودية إلى إصابة قبل مواجهة إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم على ملعب الملك عبد الله الدولي.

غياب عبد الإله المالكي عن مباراة السعودية ضد إندونيسيا

قالت صحيفة الرياضية السعودية، أنه تم تأكيد غياب اللاعب عبد الإله المالكي عن مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا بسبب إصابة في مفصل الكاحل، لحقت به قبل يومين.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن لاعب الوسط شعر بآلام في كاحله خلال تدريبات يوم الأحد الماضي، وغادر الملعب قبل نهايتها، ولم يعد ثانيةً إلى التحضيرات.

جاهزية سعود عبد الحميد لمباراة إندونيسيا

أختتمت الصحيفة السعودية حديثها، أن سعود عبد الحميد أبدى للمدرب مانشيني جاهزيته البدنية واللياقية للعب المباراة ضد إندونيسيا على الرغم من عدم مشاركته في لقاءات رسمية على مدى ثلاثة أسابيع.