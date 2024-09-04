شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يستعد لمواجهة تونس غدا فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة تونس غدا الخميس في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا الودية المقامة في تونس في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري.



وواجه منتخب الناشئات نظيره التنزاني أمس الثلاثاء في افتتاح مشواره بالبطولة، كما عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، والدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع لاعبات منتخب مصر للناشئات.



تقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخاض منتخب مصر أولى مبارياته فى الثانية والنصف ظهر أمس الثلاثاء ويقود الفريق مصطفى منير مديرا فنيا.



