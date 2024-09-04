شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ استعداداته الأحد المقبل لدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق بيراميدز، الأحد المقبل إلى استئناف التدريبات، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، عقب التتويج بكأس مصر.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وقرر يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية كاملة حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يستأنف بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم 8 سبتمبر على ملعب النادي استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر في مدينة كيجالي.