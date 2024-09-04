هل يشهد الموسم الحالي نهاية رحلة صلاح مع ليفربول؟

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد تقرير صحفي بتطورات جديدة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الذي أشار مؤخرًا إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع النادي.

وفقًا لموقع "Football Insider"، الإنجليزي يعتزم نادي ليفربول بدء مفاوضات مع محمد صلاح قريبًا، وذلك بعد تصريحاته المثيرة التي أدلى بها يوم الأحد (1 سبتمبر) على الهواء مباشرة.

في أعقاب فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-0 في ملعب أولد ترافورد، صرح صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" بأن هذا الموسم قد يكون "موسمه الأخير" مع الفريق، بسبب عدم تلقيه أي عروض بشأن تجديد عقده.

صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، تحدث لأول مرة عن مستقبله مع ليفربول، مما زاد من الضغوط على إدارة النادي، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2025.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الأمور قد تشهد تحولًا قريبًا، حيث من المقرر أن تبدأ المحادثات مع صلاح في الأسابيع المقبلة. ويُعتقد أن التركيز في الفترة الأخيرة كان منصبًا على تعيين المدير الفني الجديد أرن سلوت وتشكيل الطاقم الإداري الجديد، بما في ذلك ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز.

وبعد إغلاق نافذة الانتقالات يوم الجمعة (30 أغسطس)، يُتوقع أن يبدأ ليفربول مفاوضاته مع صلاح بشأن تجديد عقده في القريب العاجل.