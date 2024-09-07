موعد مباراة ألمانيا ضد المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والمعلق

يقدم “كورة 365” موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره منتخب المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والمعلق.

ويستعد منتخب ألمانيا بقيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان، لافتتاح مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك مساء اليوم السبت.

موعد مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

سيلاقي منتخب ألمانيا نظيره المجر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

على ملعب “إسبرت آرينا”.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا ضد المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ستُذاع المباراة عبر قناة bein sports 1.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين منتخبي ألمانيا والمجر في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، قد انتهت لصالح الماكينات بهدفين دون رد.

معلق مباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق على اللقاء المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة في التصنيف الأول، رفقة كل من هولندا والبوسنة والهرسك.