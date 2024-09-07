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موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر بعد الفوز بثلاثية على الرأس الأخضر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي استضاف بها نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره بوتسوانا عند الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب مجموعته بعد الفوز على الرأس الأخضر ولكن يتبقى مباراة الطرفين الآخرين بالمجموعة.

ويقع المنتخب في مجموعة تضم: بوتسوانا، موريتانيا والرأس الأخضر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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