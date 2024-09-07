ستوري نجوم كرة القدم.. إمام في المالديف.. النني يقرأ قرآن.. والحضري مع رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب منتخب مصر، النني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وهو يقرأ القرآن.

واستعرض إمام عاشور إجازته الصيفية في المالديف، ونشر صور له عبر حسابه على منصة "إنستجرام".

ونشر لاعب نادي فاركو، رامي صبري، صورة له من داخل صالة الجيم مع عصام الحضري.

وهنأ عبد الرحمن مجدي زميله صلاح محسن بعيد ميلاده الـ 26.

ونشر لاعب منتخب إسبانيا، لامين يامال، صورة له قبل النزول إلى إحماءات مباراة صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

وشارك عمرو وردة متابعيه على منصة "إنستجرام" صورة له من على يخت بجانب علم اليونان.

ونشر أحمد حسن كوكا صورة له داخل سيارته الخاصة.

وشارك حارس الأهلي، مصطفى مخلوف، صورة له على منصة "إنستجرام" في إحدى المباريات.

واستعرض محمد بسام عطلته الصيفية في تركيا مع زميله كريم طارق.

ونشر مروان محسن عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة مع زميله المدافع محمود رزق.

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