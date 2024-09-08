باريس سان جيرمان يجس نبض لويس انريكي لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي باريس سان جيرمان يسعى لتجديد التعاقد مع المدير الفني الأسباني لويس انريكي خلال الفترة القادمة .

وكان لويس انريكي قد قاد باريس سان جيرمان في الموسم الماضي للفوز بالدوري الفرنسي والتأهل الى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال اوربا الى جانب التفاهم الكبير مع ادارة النادي وهو ما ظهر خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث كان المدير الفني الاسباني منخرطا فيها على عكس اغلب المديرين الفنيين السابقين لباريس سان جيرمان والذين كانوا بعيدين تماما عن انتقالات الاعبين الا ان ادارة باريس سان جيرمان ترى في لويس انريكي احد اهم عناصر مشروع الفريق في المستقبل .

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان ادارة باريس سان جيرمان ستعرض على لويس انريكي تمديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم اخرى حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ولا تريد ادارة النادي العاصمي المجازفة باحتمالية مغادرة انريكي النادي .

يذكر ان لويس انريكي سبق له تدريب نادي برشلونة وقاده للقب دوري أبطال اوربا 2015 و لقبين للدوري الاسباني كما سبق له تولي تدريب منتخب اسبانيا .