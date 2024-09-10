زد يصدم الزمالك وبيراميدز ويرفض طلبهما

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم أن نادي زد وجه صدمة إلى الزمالك وبيراميدز بخصوص التعاقد مع نجميه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ناديا الزمالك وبيراميدز قدما عروضًا للتعاقد مع ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي زد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “الزمالك قدم عرضًا من أجل ضم محمد إسماعيل مدافع زد ولكن تم رفض العرض، والأبيض قد يجدد تفاوضه مرة أخرى”.

وتابع: “زد رفض أيضًا العرض المقدم من نادي بيراميدز للحصول على خدمات مصطفى زيكو، وقرار النادي هو الاحتفاظ بلاعبيه”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.