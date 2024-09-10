الامارات | تعرف إلى قرعة الوحدة والشارقة والبطائح في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة، ممثلي الدولة فريق الوحدة والشارقة والبطائح، في المجموعات الأولى والثانية والثالثة، وذلك في البطولة المقامة في نسختها الـ 36 في مدينة الإسكندرية في مصر، خلال الفترة من الأول وحتى 12 أكتوبر المقبل، وينافس على لقبها 16 فريقاً.

وتضم مجموعة الوحدة كلا من أندية الاتحاد السكندري، والأنطوني اللبناني، وسلا المغربي، في حين ضمت مجموعة الشارقة كل من سموحة المصري، وكاظمة الكويتي، العربي القطري، وجاء البطائح في مجموعة تضم بجواره بيروت اللبناني، والقادسية الكويتي، السيب العماني.

وفي باقي نتائج القرعة، جاء سبورتينغ المصري في المجموعة الرابعة التي ضمت بجواره الغرافة القطري، وحضرموت اليمين، والترجي درارية الجزائري.

وجرت مراسم القرعة اليوم، في العاصمة المصرية، وتم بثها عبر قناة "يوتوب" الخاصة بالاتحاد العربي لكرة السلة.

ويذكر أن فريق نادي الشارقة الوحيد على صعيد اندية الدولة المتوج سابقاً بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة، وذلك بعد أن حققها "الملك" في نسخة عام 2011 التي أقيمت في أبوظبي.