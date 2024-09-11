الامارات | «كأس الأساطير» في دبي.. جون تيري يتحدى إدغار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع دبي أبرز نجوم كرة القدم العالميين في مباراة «كأس أساطير كرة القدم» التي تقام بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي يوم 30 نوفمبر 2024، والتي يتواجه فيها فريقان، هما: فريق «كينجزX1»، وفريق «هيدج آند ساكس»، وسيضم كل فريق عدداً من نجوم الكرة الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي النصر، أمس، وتحدث خلاله الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مالك فريق «كينجزX1»، وإدغار ديفيدز، نجم منتخب هولندا ونادي يوفنتوس سابقاً وكابتن فريق «كينجزx1»، وجون تيري، كابتن المنتخب الإنجليزي ونادي تشيلسي سابقاً وكابتن فريق «هيدج آند ساكس»، ومروان فيلايني، نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر يونايتد سابقاً ولاعب في فريق «هيدج آند ساكس»، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بـ«مجلس دبي الرياضي»، ومحمد موسى رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وشيفانش رانجيت مالك فريق «هيدج آند ساكس».

وقال الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم: «أنا سعيد أن أكون جزءاً من هذه البطولة، منذ أن عرفت بتنظيم هذه البطولة، حرصت على أن أكون مساهماً فيها، ومشاركاً في نجاحها. الرياضة جزء أساسي من حركة المجتمع، والرياضة في دبي تحظي باهتمام كبير، وتحقق نجاحات متواصلة، وتستقطب منظمين ولاعبين عالميين، وسأعمل على استقطاب لاعبين مميّزين للفريق، لكي يقدموا مباراة كبيرة، ونحرز اللقب، ونقدم للجماهير حدثاً رياضياً يليق باسم دبي ومكانتها على خريطة الرياضة العالمية».

وقال علي عمر: «إقامة البطولة في دبي للعام الثاني على التوالي، تؤكد مكانة دبي على خريطة استضافة الأحداث والفعاليات الدولية، وأيضاً كونها وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالميين للقاء والتواصل، وخوض المباريات التي تسعد الجماهير، وتعزز مكانة كرة القدم. استمرارية البطولة تؤكد نجاح النسخة الأولى، وتوفر جميع السبل التي تحقق النجاح لأي حدث رياضي بداية من فئات المجتمع التي تنتمي لأكثر من 200 جنسية والمنشآت الرياضية والأجواء الرائعة وجودة الحياة التي تحفز الجميع على الاستمتاع بكل فرصة للحضور في المناسبات المختلفة».

وأضاف علي عمر: «(مجلس دبي الرياضي) حريص على توفير سبل النجاح لهذه البطولة، ونشكر نادي النصر على تعاونه والموافقة على استضافة هذا الحدث الرائع على استاد آل مكتوم الذي يُعدُّ أيقونة رياضية ومعمارية، ويمثّل عاملاً كبيراً يسهم في نجاح البطولة، ويتعاون المجلس دائماً مع مختلف المنظمين، ويحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ونحن على ثقة بالدور الكبير الذي تلعبه الرياضة للجماهير، وتعزيز التقارب بين مكونات المجتمع، ومنح اللاعبين الصغار والشباب الفرصة لمشاهدة فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام».

قميص تشيلسي

وعبّر اللاعبون النجوم المتحدثون في المؤتمر الصحافي عن سعادتهم بالتواجد في دبي، والمشاركة في هذه البطولة المميّزة، وقال جون تيري: «أنا سعيد بالمشاركة في دبي التي تعودت على زيارتها مرات عدة في العام، حيث أقضي فيها معظم إجازاتي السنوية مع عائلتي منذ 20 عاماً، وهذه فرصة لكي أخوض هذه المباراة التي تجمع اللاعبين النجوم الذين واجهت بعضهم في البطولات المختلفة، وسعادتي كبيرة أن ألعب في هذا الاستاد المميّز، وأمام الجماهير الرائعة، وفخور أنني أحافظ على لياقتي من خلال عملي في التدريب، وسأكون جاهزاً لهذه المباراة، وسألعب بحماسة، لاسيما أن لون قميص فريقي هو الأزرق الذي يذكرني بقميص تشيلسي الذي دافعت عنه سنوات عديدة، وأتمنى أن نتمكن من إلهام الأجيال المقبلة، لتحقيق الإنجازات الرياضية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باستمرار».

تستحق المشاهدة

وقال إدغار ديفيدز: «أتطلع إلى خوض التحدي في هذه المباراة الأسطورية، ومواجهة فريق جون تيري أمام جمهور دبي الرائع، ونعد الجماهير بأننا سنقدم مباراة تسعدهم وتستحق المشاهدة، فنحن نسعى إلى أن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة وحماس كبير، والتعرف إلى جمال دبي من خلال هذه البطولة».

فيلايني مع تيري

وقال مروان فيلايني: «أنا سعيد أن ألعب مع جون تيري في الفريق ذاته رغم أن مسيرتنا الرياضية كانت حافلة بالتنافس ضد بعضنا بعضاً، أعرف تيري منذ وقت طويل، وتواجهت معه مرات عديدة في الدوري الإنجليزي، حيث كنت ألعب في نادي إيفرتين ومانشستر يونايتد، فيما كان جون يلعب في نادي تشيلسي، وشهدنا مباريات تنافسية قوية أمام بعضنا بعضاً، وهذه فرصة أن ألعب جنباً إلى جنب مع لاعب كبير مثل جون تيري وجميع اللاعبين في الفريقين، وأنا سعيد بأن ألعب في دبي، وأنا على يقين بأن هذه البطولة ستكون رائعة وقوية، ودبي مدينة رائعة أحبها وسعادتي كبيرة أن أكون جزءاً من هذه المباراة وضمن فريق (هيدج آند ساكس)».

نسخة جديدة

وأعرب محمد موسى عن سعادته بتنظيم هذه النسخة الجديدة من البطولة، وقال إن تعاونه مع «مجلس دبي الرياضي» ومع نادي النصر، أثمر عن تنظيم نسخة أولى ناجحة في العام الماضي، وهو الأمر الذي حفزه على تنظيم نسخة جديدة من البطولة، واستقطاب النجوم ممن تركوا بصمات لا تنسى في كرة القدم الأوروبية والعالمية، وقال: «نحن حريصون على أن تحقق البطولة المقبلة النجاح، وتكون بمستوى اسم مدينة دبي، وتترجم التعاون الكبير بيننا وبين (مجلس دبي الرياضي) لتقديم فعالية تكون إضافة مهمة للأجندة السنوية الحافلة بالفعاليات، ونعد الجمهور بأنهم سيستمتعون بمباراة رائعة تليق باسم المدينة ومكانة الرياضة في دبي».

• خليفة بن سعيد: سأعمل على استقطاب لاعبين مميزين للفريق لكي يقدموا مباراة كبيرة ونحرز اللقب.

• إدغار ديفيدز: نعد الجماهير بأننا سنقدم مباراة تسعدهم وتستحق المشاهدة.

• جون تيري: أنا سعيد بالمشاركة في دبي التي تعودت على زيارتها مرات عدة في العام، حيث أقضي فيها معظم إجازاتي السنوية مع عائلتي منذ 20 عاماً.

• مروان فيلايني: سعيد باللعب مع جون تيري في الفريق ذاته على الرغم من أن مسيرتنا الرياضية كانت حافلة بالتنافس ضد بعضنا بعضاً.

• محمد موسى: نعد الجمهور بأنهم سيستمتعون بمباراة رائعة تليق باسم المدينة ومكانة الرياضة في دبي.

• علي عمر: إقامة البطولة في دبي للعام الثاني على التوالي، تؤكد مكانة دبي على خريطة استضافة الأحداث والفعاليات الدولية.