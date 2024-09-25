وزير الرياضة يشهد مؤتمر أكاديمية "رايت تو دريم" مصر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الذي نظمته مجموعة أكاديميات "رايت تو دريم"، برئاسة محمد منصور رئيس مجموعة محمد منصور، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على تاسيسها واعلان تغيير اسم النادي من توت عنخ امون إلي اف سي مسار.



وقد تناول المؤتمر الإنجازات التي حققتها الأكاديمية خلال السنوات الماضي علي السمتوي المحلي والعالمي، بالإضافة إلى استعراض رؤية الاكاديمية خلال ال٢٥ عاما القادمة والبرامج والمبادرات التي تسعى الأكاديمية من خلالها لتطوير مهارات الشباب المصري والعمل علي دعم الشباب المصري سواء علي المستوي الرياضي او التعليمي.



في كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلي السيد محمد منصور، معربًا عن فخره بما حققته مجموعة أكاديميات رايت تو دريم سواء في مصر او خارجها من نجاحات، مشيداً بالدور الذي تلعبه في تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية.



وأكد الوزير أن الأكاديمية تعتبر نموذجاً يحتذى به حيث انها تجمع بين التعليم والرياضة، مشيراً إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين، كما اشاد باهتمام أكاديمية رايت تو دريم بتقديم المنح الرياضية للأبطال الرياضيين مما يعكس اهتمامها بالجانب التعليمي مع الجانب الرياضي.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة لا تدخر أي جهد لدعم الشباب المصري في شتي المجالات حيث ان الوزارة تعمل علي التنمية البشرية في الرياضة المصرية من خلال المشروع القومي للموهبة والناشئين و برنامج كابيتانو مصر و ستار اوف ايجيبت بالاضافة الي مشروع تدريب المدربين الرياضيين بالتنسيق مع اتحاد الكره.



وفي كلمته وجه السيد محمد منصور الشكر إلي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دهمه الدائم للشياب المصري والعمل علي دعم الاكاديميات الرياضية ونشر ممارسة الرياضة بينهم كما أوضح أن أكاديميات رايت تو دريم بصدد توقيع برتوكولات تعاون مع كلا من وزارة الشباب والرياضة و الإتحاد المصري لكره القدم.



كما تم خلال المؤتمر عرض مجموعة من قصص النجاح لشباب أكاديمية "رايت تو دريم" الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات على المستوى المحلي والدولي. وأكد القائمون على الأكاديمية استمرارهم في العمل على تقديم أفضل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات الشباب المصري.



اختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح الأكاديمية على مدار 25 عاماً، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



حضر فعاليات المؤتمر الاستاذ محمد وصفي الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم مصر، الاستاذ محمد الرشيدي رئيس جامعه باديا، الدكتور عصام سراج مساعد وزير الرياضة للتسويق والاستثمار و مجموعة مع الاعلامين والنماذج الرياضية.