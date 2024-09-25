وزير الرياضة يلتقي النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي، نجم المنتخب الإيطالي ونادي روما، فرانشيسكو توتي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي شركة مدن للتطوير العقاري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



جاء ذلك بعد الإعلان أمس عن إنطلاق مدرسة فرانشسكو توتي الأولى في مصر والشرق الأوسط للموهوبين في كرة القدم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، لتكون بوابة لاكتشاف وتنمية المواهب الكروية المتميزة.



رحب السيد الوزير بالاسطورة الإيطالية توتي، مشيدًا بالزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الدول.



وخلال جولة تفقدية اصطحب وزير الرياضة النجم الإيطالي في جولة داخل أروقة مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرح الوزير العديد من التفاصيل حول المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، وكذلك مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، والتطورات في البنية التحتية المتميزة الرياضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة مع مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تنمية واكتشاف المواهب ومنها علي سبيل المثال لا الحصر كابيتانو مصر.



مشيرًا إلي ثقته في قيام الأكاديمية ومدرسة توتي بدور كبير في تحقيق هذا الهدف النبيل، متطلعًا لرؤية هذه الأكاديمية لتكون بيئة ملهمة للمواهب الشابه، حيث يمكنهم تطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم.



وعبر توتي عن إعجابه بالتطورات التي تشهدها العاصمة الجديدة وبالجهود المبذولة في مجال الرياضة في البلاد. من المتوقع أن تساهم هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر وإيطاليا، معرباً عن فخره واعتزازه بالتواجد فى مصر، موجهاً الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على منحه الفرصة للتواجد هنا.



فيما توجه مسئولي شركة مدن للتطوير العقاري بالشكر والتقدير والامتنان للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود المبذولة بشكل مستمر.