ثلاثي المنتخب ينضم لبعثة بيراميدز قبل السفر لرواندا

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الثلاثي الدولي محمد الشيبي، مصطفى فتحي، ومحمد حمدي إلى بعثة نادي بيراميدز قبل السفر إلى رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

يواجه بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وصل الثلاثي إلى القاهرة صباح اليوم، حيث عاد الشيبي من المغرب بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، بينما عاد حمدي وفتحي من بوتسوانا بعد فوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة.

وتغادر بعثة بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وسينضم الثنائي بلاتي توريه وفيسيتون ماييلي إلى الفريق في كيجالي.

وكان قد أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق المسافرة إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

يحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي.

وتضم قائمة بيراميدز 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

تغادر بعثة بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيسيتون ماييلي بالبعثة في كيجالي.