بينهم نجم الأهلي وأحمد سليمان.. مشاهير الرياضة المصرية في عزاء إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص العديد من مشاهير الرياضة المصرية، على حضور عزاء الراحل إيهاب جلال، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

وشهد العزاء حضور العديد من نجوم الرياضة المصرية، وعلى رأسهم شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وغيرهم العديد من النجوم.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

ويذكر أن إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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