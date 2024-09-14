سامي مرسي على رأس تشكيل إيبسويتش تاون أمام برايتون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون بقيادة كيران ماكينا، التشكيل الرسمي لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقرر انطلاق مواجهة إيبسويتش تاون وبرايتون في تمام الساعة الخامسة عصرًا، والتي يشهدها ملعب "أميكس" بقيادة الحكم، صامويل باروت.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام برايتون

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كالفين فيليبس، سامي سموديتش، أوماري هوتشينسون، ويس بيرنز.

الهجوم: ليام ديلاب.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: والتون، جونسون، تاونسيند، كاجوستي، لونجو، شابلين، كلارك، تشيدوزي أوجبيني، هيرست.

الجدير بالذكر أن إيبسويتش يحتل المركز السابع عشر في ترتيب البطولة بينما برايتون بالمركز الثالث المنافس على القمة بعد مانشستر سيتي وليفربول.