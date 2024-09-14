بدلاء مانشستر سيتي أمام برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، كالآتي:

أورتيجا مورينو، روبن دياز، جيرمي دوكو، رودريجو، برناردو سيلفا، جفارديول، نونيز، فودين، مكاتي.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد.

وشهد تشكيل المان سيتي تواجد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، كما يتواجد إيلكاي جوندوجان أساسيًا أيضًا في وسط الملعب بجانب ماتيو كوفاسيتش، مع عودة فودين على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.