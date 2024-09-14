هالاند يُسطر تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تسطير تاريخ جديد له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025، بعدما نجح في تسجيل هدفين لمانشستر سيتي أمام برينتفورد.

جاء هدفي هالاند في الدقائق 19 و32 من عمر الشوط الأول من مباراة السيتي أمام برينتفورد، ليواصل توهجه في البريميرليج هذا الموسم.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ 9 أهداف، ليحتل صدارة ترتيب هداف الدوري الإنجليزي خلال الأربع جولات الحالية.

وأكدت شبكة "سكواكا" العالمية، أن هالاند أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُحرز 9 أهداف في أول 4 مباريات في موسم واحد من البطولة.

الجدير بالذكر أن هالاند، كان قد نجح في تسجيل هدفًا واحدًا أمام تشيلسي في الجولة الأولى، بينما أحرز ثلاثة أهداف أمام إيبسويتش تاون في الثانية، وكرر الأمر نفسه أمام وست هام في الثالثة، قبل هدفيه اليوم في الرابعة.