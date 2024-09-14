انتراخت فرانكفورت يتقدم على فولفسبورج

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق انتراخت فرانكفورت الألماني الشوط الاول من مواجهته امام فريق فولفسبورج متقدما بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فرانكفورت ارينا ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الألماني ( البوندزليجا ) .

جاء هدف التقدم لفريق انتراخت فرانكفورت في الدقيقة ٣٠ وسجله النجم المصري عمر مرموش .

ويحتل أنتراخت فراكفورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فولفسبورج بالمركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

وكانت الشكوك قد اثيرت قبل المباراة حول مشاركة عمر مرموش بسبب اصابته خلال مباراة منتخب مصر امام الرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكنه تعافي سريعا من الإصابة وشارك اساسيا مع فريقه .