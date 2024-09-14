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هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء تقدم برينتفورد بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة من خلال اللاعب يوان ويسا، بينما تعادل بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، من خلال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 19.

وعاد هالاند ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من المباراة، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها لاعبي السيتي.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.              

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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