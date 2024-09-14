هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء تقدم برينتفورد بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة من خلال اللاعب يوان ويسا، بينما تعادل بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، من خلال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 19.

وعاد هالاند ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من المباراة، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها لاعبي السيتي.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.