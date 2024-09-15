سيف جعفر ومهاب ياسر يطلبان تحديد مصيرهما قبل غلق باب القيد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور إن ثنائى الزمالك سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر طلبا من عبد الواحد السيد مدير الكرة تحديد مصيرهما مع الفريق في ظل عدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" مهاب ياسر مثل ما أشرنا في وقت سابق لديه عرض من الإسماعيلى وسيف فاروق جعفر لديه عروض في الدورى المحلى ويرغبان في تحديد موقفهما بشفافية واضحة قبل اتخاذ قرارهما النهائي".

وواصل الغندور:" ولا يمانع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز رحيل الثنائى سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة خاصة أنه صاحب قرار عدم قيدهما فى القائمة الأفريقية للقلعة البيضاء".