مواعيد مباريات اليوم: الأهلي ضد جورماهيا في دوري الأبطال.. وبرشلونة يلتقي جيرونا بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم الأحداث الرياضية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، إذ يشهد العديد من المباريات المرتقبة في البطولات المحلية والقارية بمختلف دوريات وملاعب العالم، وأبرزها مواجهة الأهلي وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه آرسنال منافسة توتنهام في ديربي شمال لندن.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة:



الأهلي x جورماهيا - 3 عصرًا - abu dhabi sports

الرجاء x سامارتكس - 6 مساءً - المغربية الرياضية

الترجي x ديكيداها - 7 مساءً - التونسية الرياضية

الهلال x سان بيدرو - 7 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:



أرسنال x توتنهام - 4 عصرًا - beIN SPORTS 1

نيوكاسل x ولفرهامبتون - 6.30 مساءً - beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:



بلد الوليد x سيلتا فيجو - 3 عصرًا - beIN SPORTS 2

برشلونة x جيرونا - 5.15 مساءً - beIN SPORTS 3

أتلتيك بلباو x لاس بالماس - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد x فالنسيا - 10 مساءً - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:



روما x جنوى - 1.30 ظهرًا - ssc

أتالانتا x فيورنتينا - 4 عصرًا - ssc

تورينو x ليتشي - 4 عصرًا - ssc

نابولي x كالياري - 7 مساءً - ssc

إنتر ميلان x مونزا - 9.45 مساءً - ssc

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:



الشباب x القادسية - 6.20 مساءً - ssc

الخلود x العروبة - 6.50 مساءً - ssc

الاتحاد x الوحدة - 9 مساءً - ssc

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:



ستاد رين x مونبلييه - 4 عصرًا - beIN SPORTS 4

نانت x ستاد ريمس - 6 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

ستراسبورج x أنجيه - 6 مساءً - beIN SPORTS 6

ليون x لانس - 9.45 مساءً - beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة:



الصفاقسي x روكينزو - 6 مساءً - الجزائرية الرياضية

أسيك ميموزا x كارا - 7 مساءً - قنوات أجنبية

الأهلي طرابلس x سيمبا - 8 مساءً - القناة الليبية

المصري x الهلال - 8 مساءً - ontime sports 1