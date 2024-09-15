رحلة سفاري للاعبي الزمالك بعد الفوز على الشرطة الكيني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قام لاعبو الزمالك برحلة سفاري عصر اليوم الأحد برحله سفاري بعد الفوز على نظيرهم الشرطة الكيني ضمن جولة ترفيهية حرة لزيارة معالم كينيا السياحية.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، قد وافق على تجول اللاعبون بالعاصمة الكينية نيروبي؛ لزيارة بعض المعالم السياحية في نيروبي.

وخطف فريق الزمالك فوزًا صعبًا على مستضيفه الشرطة الكيني خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية.

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