الاهلي يحقق رقمًا قياسيًا بعد الفوز على جورماهيا

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي رقمًا قياسيًا بعد الفوز على نظيره جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الاهلي على نظيره جورماهيا بنتيجة 3-0، على ملعب «نيانو الوطني» بكينيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رقم قياسي جديد لـ الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

وصل المارد الأحمر للفوز رقم 11 على التوالي دون هزيمة أو تعادل في دوري أبطال أفريقيا، منذ 17 مارس 2023.

كما حافظ الاهلي اليوم بعد الفوز على جورماهيا، على نظافة شباكه للمرة الـ64 خارج ملعبه.

وسيلاقي المارد الأحمر نظيره جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32، يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.