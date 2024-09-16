بعثة الزمالك تغادر كينيا بعد الفوز على الشرطة بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي، في طريقها عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حقق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الزمالك القاهرة في الحادية عشر صباح اليوم الاثنين، في رحلة تستغرق حوالي 5 ساعات.

ويستضيف الزمالك نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.